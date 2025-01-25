竹東槍擊案釀1死5傷 警政署啟動掃蕩黑幫專案

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（中央社記者劉建邦台北25日電）針對竹東槍擊案釀1死5傷，警政署表示，已指派刑事局與新竹縣警局組專案小組，溯源追查涉案犯嫌，從今天起啟動「威力掃蕩」專案勤務，加強臨檢黑幫常出入據點。

5名身分不明犯嫌昨天在新竹縣竹東鎮涉行凶，導致有幫派背景的劉姓男子身亡，5人犯案過程不到5分鐘後逃逸，警方調閱監視器畫面已尋獲5人搭乘的白色車輛，將持續追緝。

警政署刑事警察局今天發布新聞資料指出，針對新竹縣竹東地區槍擊案，已指派刑事局與新竹縣警察局組專案小組，正循線追查並溯源犯罪分子。

刑事局表示，為穩定農曆春節期間治安，已結合重要節日治安維護工作，從今天及26日啟動「威力掃蕩」專案勤務，針對幫派分子常出入據點、重要路段等，執行全面性臨檢及路檢勤務。

刑事局指出，「威力掃蕩」專案勤務是針對全國2200餘個幫派常活動處所，包含經營、圍事等據點搜索臨檢，且會指定各地警局針對轄區內的重要公共場所、路段及管制站等，實施攔停人車及查證身分，發現不法立即究辦並溯源追查。

刑事局表示，針對打擊幫派成果，全國各警局從1日至24日止偵破22個幫派、逮捕犯嫌147人，包含涉詐欺有10個組織，藉此展現全力打擊幫派涉詐騙及壓制暴力犯罪。

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刑事局指出，針對幫派活動，向來秉持防制並重策略，並以向上溯源、向下刨根、斷絕金流的系統性掃黑作為，阻斷幫派運作命脈，不允許黑幫作亂。

刑事局表示，針對已發生的案件，正全力釐清案發原因及經過，並同時強力約制黑幫勿再衍生暴力，對於危害社會治安，必嚴加究辦，讓民眾享有平穩的春節假期。（編輯：林恕暉）1140125