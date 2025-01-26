高市警啟動春節掃蕩 查獲職業賭場逮35人法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄警方春節啟動「威力掃蕩」專案勤務，市警察局仁武分局25日在大社區查獲膠質象棋職業賭場，逮捕林姓賭場負責人等計35人，訊後各依賭博罪嫌移送及社維法裁罰。

高雄市政府警察局刑事警察大隊表示，為讓市民春節期間安心過好年，結合現有警力針對各治安重點場所與要道，25日起展開為期2天「威力掃蕩」專案勤務，執行首日查獲賭博、詐欺、公共危險、竊盜、妨害秩序及通緝犯嫌等計14件、15人，高雄市警察局仁武分局則查獲職業大賭場1件、35人。

高雄市政府警察局仁武分局掌握大社區翠屏段一處鐵皮屋內有人開設職業賭場，警方25日下午5時許持搜索票到場搜索，在鐵皮屋內查獲膠質象棋職業賭場，逮捕54歲林姓負責人、60歲李姓把風人員及33名賭客等共計35人，其中最年邁賭客為76歲老婦，並當場查扣賭資新台幣1萬8500元、抽頭金1200元、膠質象棋32顆、骰子14顆等證物。

透過 Google News 追蹤中央社

警方表示，林女等人涉租用大社區一處鐵皮屋設職業賭場，賭博時間選在春節連續假期首日，訊後將林女與李女等2人依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，另賭客33人依社會秩序維護法第84條規定各裁罰9000元，合計罰鍰29萬7000元。

高雄市政府警察局長林炎田表示，治安工作沒有假期，將持續結合科技執法，加強重點區域巡邏，嚴防各類犯罪，以最高標準守護市民安全，同時針對轄內重要交通樞紐、商圈及熱門景點，規劃交通疏導及安全維護，確保市民在假期期間能「順暢行、盡興玩」。（編輯：方沛清）1140126