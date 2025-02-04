高雄網紅女警PO清涼影片惹議 市刑大：已主動下架

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄網紅蔡姓女警大年初五因在個人社群網站上傳清涼影片，引發網友熱議。高市刑大今天指出，經查蔡員是在休假上傳，且未穿著制服，也已主動下架影片，未影響勤務紀律。

高雄網紅女警「小貝」個人社群媒體Instagram有近6萬名粉絲，但她因在大年初五開工日上傳一段穿著較為清涼的限時動態影片，引發網友正反熱議，不過不久後影片即下架。臉書「靠北警察」也有民眾貼文疑似影射批評。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午回應，經查蔡姓偵查佐2月2日於私人社群網站張貼「初五開工」相關影片，因此時段為蔡員休假時間，且沒有穿著警察服制或標識，未影響勤務紀律。

高市刑大表示，蔡員上傳此影片行為雖屬放假時間休閒活動，但為避免引起瀏覽者過度遐想，致引發負面留言，已主動下架，防止對警譽造成不當影響。

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警方也說明，因應新世代發展，警方鼓勵員警在勤務之餘積極參與正當休閒活動，以舒展身心、展現個人價值，進而提升工作效率與服務品質，持續守護市民安全。

不過，蔡女在事件發酵後也更新限時動態疑似發表心聲，並詢問網友「大家覺得警察該是什麼形象？下了班還應該繼續維持警察形象嗎」。（編輯：李淑華）1140204