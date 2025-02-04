蓋無塵室竊電種大麻 三環幫2成員遭重判

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）三環幫成員池姓、林姓男子打造無塵室廠房竊電栽種大麻，竹檢破獲起出4519株大麻證物，市價逾新台幣20億元，新竹地院依製造二級毒品罪判處池男有期徒刑10年、林男6年2月。

判決書指出，34歲池男與36歲林男共同策劃在竹縣搭建大麻種植工廠，並用人工技術栽種、施肥、燈光控制等方式，加速大麻生長，甚至多次在工廠內進行大麻收割及乾燥處理，製成產品後，進行分裝並計畫對外販售。

判決書說，林男為節省用電支出，破壞台電電表內部齒輪及指針，且更動電表計量構件，使電表計量轉盤減慢，計量失效不準，竊電量達130萬度，換成電費達539萬元。

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法官審酌，池男與林男等人無視毒品對施用者健康戕害，且明知施用毒品將散盡家財、連累家人，更會造成危害社會安全等，仍共同大量種植大麻，製造第二級毒品。

法官表示，加上種植規模與數量均非微，市值20億足供300萬人吸食，犯罪情節與惡性重大，因此將池男依共同犯製造第二級毒品等罪嫌判刑10年，林男則判處6年2月。可上訴。（編輯：方沛清）1140204