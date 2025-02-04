四方公司電巴遭法拍 14輛售出共賣得36萬元

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（中央社記者蘇木春台中4日電）四方公司因違規遭台中市府罰款新台幣5305萬餘元，所屬14輛電動巴士遭行政執行署台中分署拍賣，上個月雖僅賣出2輛，今天台中分署成功再賣出12輛，總計14輛共賣得36萬元。

法務部行政執行署台中分署今天舉辦聯合拍賣會，會中拍賣四方股份有限公司，因假扣押而查封的電動巴士共12輛，今天吸引多組買家到場喊價，最後順利拍定賣出。

台中分署說明，四方公司與台中市公捷處（現為台中市政府捷運工程局）簽訂「台中市公共運輸及捷運工程處委託辦理台中市市區公車免費乘車優惠計畫契約書」約定，四方公司因違規累計罰款達5305萬餘元。

案經公捷處向台北高等行政法院，聲請假扣押四方公司財產獲准，經移送台中分署假扣押執行，查封14輛電動車後，行政執行署依規定拍賣。有鑑於同款電動巴士曾發生自燃火警，因此在拍賣公告中提醒有自燃風險，拍定人於點交後，應積極處理避免相同憾事發生。

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台中分署曾於民國113年11月間，經1輪拍賣而無人應買流標，經中市交通局再聲請不訂底價拍賣，台中分署於114年1月7日進行第一次拍賣，當天僅拍定2輛共3萬8000元。

台中分署今天再拍賣剩餘的12輛，共有15人登記應買，經一番激烈喊價後，均順利拍定賣出，賣得32萬2000元，總計14輛共賣得36萬元。（編輯：謝雅竹）1140204