美籍旅客行李桃機遭誤拿 航警跨縣市追回獲肯定

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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）1名赴台旅遊的美籍旅客在桃機遺失行李向警求助，經航警查詢並調閱監視畫面，循線在北市另一名美籍旅客住宿酒店尋獲遭誤拿行李，找回行李的旅客發信大讚台灣航警專業。

航警局今天發布新聞稿表示，1月13日1名赴台旅遊的美籍旅客（J男，化名）在桃園國際機場遺失行李，他詢問後發現行李遭航空公司遺漏滯留美國西雅圖，經J男反映後，航空公司於翌日將行李補運至桃機，但J男以Apple AirTag（蘋果公司物品追蹤器）追蹤動態發現他的行李竟出現在北市某酒店。

新聞稿指出，J男指稱行李箱內含價值新台幣2萬元的重要物品，他擔心遭有心人士不法使用於1月14日向台北市政府警察局報案，經北市警協尋仍未發現行李，再轉報航空警察局協尋。

航警局表示，航警局刑事警察大隊偵查員黃皓斌隨即展開調查，依時間序調閱監視錄影畫面並逐筆清查遺失行李動態後，最終查出為同樣赴台旅遊的美籍旅客（M男，化名）誤拿J男行李並前往酒店入住，但M男因行程緊湊未將誤拿行李即時送回。

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航警局指出，全案經過航警局刑大積極與報案人、拾得人、酒店及航空公司等聯繫，順利尋回J男遺失物品，J男還特地發送郵件讚賞台灣航警的專業，並表達謝意。另外，航空公司也把M男的行李寄送給M男。

航警局呼籲旅客若在桃園機場遺失物品，除可撥打110報案協尋外，也可前往桃機第二航廈入境大廳北側處的遺失物招領處，或上航空警察局網站查詢拾得遺失物服務。（編輯：戴光育）1140205