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彰化鹿港空氣中傳異味 疑和塑膠工廠大火有關

2025/2/5 17:26（2/5 17:41 更新）
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彰化鹿港地區民眾發現空氣中有燒塑膠的異味，消防局5日指出，彰濱工業區線西區3日發生塑膠工廠大火，火勢雖已獲得控制，不過因廠區存放大量塑膠原料，已動用大型機具開挖及降溫處理殘火，異味可能和工廠大火有關。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月5日
彰化鹿港地區民眾發現空氣中有燒塑膠的異味，消防局5日指出，彰濱工業區線西區3日發生塑膠工廠大火，火勢雖已獲得控制，不過因廠區存放大量塑膠原料，已動用大型機具開挖及降溫處理殘火，異味可能和工廠大火有關。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月5日
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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化鹿港地區民眾發現空氣中有燒塑膠的異味；彰縣消防局今天指出，彰濱工業區線西區3日發生塑膠工廠大火，因現場存放大量塑膠原料，消防員還在處理殘火，異味疑和大火有關。

彰化縣彰濱工業區線西區3日發生塑膠工廠大火，消防局獲報出動消防車27輛、救護車1輛、救災機器人2台、無人機1台以及消防人員55人前往滅火，火勢雖已獲得控制，不過仍有消防隊員留在現場處理殘火。

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鹿港地區民眾昨晚聞到空氣中有燒塑膠的異味，有人在臉書（Facebook）貼文詢問異味來源，也有人打電話給彰化縣消防局等單位；消防局鹿港分隊則說明，工廠大火雖已獲得控制，不過因廠區存放大量塑膠原料，已動用大型機具開挖及降溫，處理殘火，異味可能和工廠大火有關。

消防局指出，目前風向為北北東風，呼籲位在下風處的線西鄉與鹿港鎮民眾，減少外出並做好防護措施，緊閉門窗，出門時戴上口罩，消防隊將持續努力滅火，降低對民眾的影響。（編輯：李淑華）1140205

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