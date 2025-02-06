陳彥翔無期徒刑定讞 最高法院認符合自首減刑

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）陳彥翔縱火致8名家人死亡，一審判死，二審改判無期徒刑。最高法院認為，陳彥翔主動向警方坦承犯行，符合自首減刑要件，無從認定其為狡黠自首之人，駁回上訴定讞。

最高法院指出，陳彥翔的犯行情節已達聯合國人權兩公約與113年憲判字第8號，屬犯罪情節最嚴重之罪，但依據本案卷證資料所示，警方到場時沒有具體客觀證據以證明陳彥翔為放火之人，事後陳彥翔主動向警方坦承犯行，並由警方當場逮捕，其行為符合刑法自首要件，依法減輕其刑。

最高法院表示，陳彥翔於案發後企圖救火被勸阻離開，過程中數度有激動、哭泣、崩潰、茫然無助等情緒反應，也不斷要警方救他家人，並表示不想活，顯然自首犯行不在陳彥翔的犯罪計畫內，且其犯後有歉疚感。

最高法院認定，陳彥翔非為圖自首減刑而自首，從客觀事證也無從認定陳彥翔為狡黠自首之人，認定二審判決無違誤，檢察官上訴無理由，據此駁回上訴，全案定讞。

全案起於，民國111年6月15日晚間，陳彥翔與父母因家務、債務等問題有衝突，騎車外出買汽油返家後潑灑於輪胎行1樓地板等，再以打火機點燃廚房紙巾丟擲，火勢迅速延燒，導致母親、妻子、3名子女、妹妹、大嫂與姪女共8人身亡，父親因及時逃出而倖存。

一審新竹地方法院認為，陳彥翔犯罪手段殘酷，基於實現刑罰權的分配正義及維護社會秩序等，應量處死刑，褫奪公權終身。陳彥翔不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

本件為憲法法庭作出113年憲判字第8號之死刑釋憲判決後，第一件一審宣告死刑上訴二審審理後宣判的案件。

二審合議庭指出，陳彥翔縱火殺害父母及同住家人，具有倫理上的特別可非難性，行為手段特別殘酷，屬於最嚴重之犯罪，已達科處死刑程度。

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二審審酌，陳彥翔主動向警方坦承犯行，於自首後顯露懊悔，甚至向警方借槍自盡，並非只顧自首減刑，也非迫於情勢而不得不坦承犯行，難認屬於「狡黠陰暴」而自首之人，依刑法自首減刑規定減輕其刑，據此撤銷一審死刑判決，依對直系血親尊親屬犯殺人罪等改判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢察官提起上訴，並主張陳彥翔基於殺人的直接故意，放火致8名被害人死亡，已符合113年憲判字第8號判決所示的個案犯罪情節屬最嚴重的罪行，罪無可逭，非永久與世隔絕無以實現正義，應判處死刑。最高法院今天作出判決。（編輯：李錫璋）1140206