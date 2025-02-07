北投廟宇2/8遶境 北市警召集簽署零聚眾鬥毆公約

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市北投警分局表示，北投慈后宮8日舉辦遶境，為避免宮廟陣頭釀衝突，已召集相關負責人座談並簽署如零聚眾鬥毆等公約，從下午2時起管制中央南路1段等路段。

台北市警察局北投分局今天發布新聞資料指出，北投慈后宮8日上午10時起至晚上10時將舉辦北投媽遶境祈福活動，預計3000多名信眾、百餘台車輛參與。

北投警分局表示，為避免宮廟陣頭遶境時釀衝突，已邀集各宮廟、陣頭等負責人召開座談會並簽署行動公約，稟明應遵守自主管理、低環保噪音、零聚眾鬥毆、交通要順暢、警民共協力等約定，一起維護遶境文化。

北投分局長李紹榆透過新聞資料說，北投慈后宮遶境為當地一年一度盛大宗教活動，已責由宮廟主委及幹事建立遶境名冊，指定糾察人員協助疏導交通及維持秩序，在座談會強調嚴禁聚眾鬥毆及幫派滋擾，警方將與廟方共同守護本土宗教文化。

另方面，北投警分局針對遶境規劃交通管制措施，警方表示，北投慈后宮參與遶境隊伍自8日上午10時起於北投路、三合街2段依序集結整隊，上午11時由慈后宮出發。

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警方規劃交管時間從8日下午2時至晚上10時止，管制範圍包含中央南路1段（光明路至北投路）、崇仁路1段（中央南路1段至三合街）、光明路（中正街至中央北路1段）、大興街（光明路2巷至磺港路）。

北投分局表示，遶境活動的交管措施將隨時提供警廣插播，並視現場活動及交通狀況實施彈性交通管制，呼籲駕駛人提前改道行駛，避開管制區域。活動期間，管制範圍的公車候車處暫停服務，民眾欲查詢公車改道路線，可至台北市公共運輸處網站。（編輯：李錫璋）1140207