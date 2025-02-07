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新竹光武國中綠島體驗獨木舟 體力不支17人獲救

2025/2/7 16:45（2/7 17:08 更新）
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新竹市立光武國中師生7日赴台東綠島海域體驗獨木舟，但受海象影響導致學員體力不支，13名師生及4名教練最終由海巡協助救援上岸。（海巡署第15海巡隊提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月7日
新竹市立光武國中師生7日赴台東綠島海域體驗獨木舟，但受海象影響導致學員體力不支，13名師生及4名教練最終由海巡協助救援上岸。（海巡署第15海巡隊提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月7日
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）新竹市立光武國中學生今天前往綠島海域體驗獨木舟，上午海面風力和海流變強，學員體力不支，12名學生、1老師、4教練和5艘獨木舟由海巡救援上岸。

海巡署第15海巡隊今天發布新聞稿表示，新竹市光武國中今天在綠島海域舉行獨木舟體驗活動，上午10時許風浪和海流轉強，學員體力不支，獨木舟無法返回，請求海巡救援。

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第15海巡隊表示，在東部分署及第10巡防區指揮調度下，結合岸際救援能量，由PP-10068艇成功將12名學生、1名老師、4名教練等17人及5艘獨木舟救援到艇上，並帶到南寮港碼頭，由綠島安檢所查證上岸人員與下水人數均相符，完成這次救援任務。

15海巡隊表示，海巡署負責海上治安維護及人命安全救助，對於人命救助視為優先任務，民眾若有需要海巡署服務事項，可撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以維護民眾生命財產安全。（編輯：郭諭儒）1140207

#獨木舟
#第15海巡隊
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