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桃園市議員黃瓊慧服務處遭恐嚇 警方逮捕1男子

2025/2/8 18:08（2/8 18:31 更新）
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民進黨籍桃園市議員黃瓊慧服務處接到恐嚇電話，警方獲報後展開調查，循線於7日將涉案男子（右2）拘提到案，全案訊後依涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌隨案解送地檢署。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年2月8日
民進黨籍桃園市議員黃瓊慧服務處接到恐嚇電話，警方獲報後展開調查，循線於7日將涉案男子（右2）拘提到案，全案訊後依涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌隨案解送地檢署。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年2月8日
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（中央社記者葉臻桃園8日電）民進黨籍桃園市議員黃瓊慧服務處接到恐嚇電話，揚言要槍斃她，警方昨天將涉案男子拘提到案。黃瓊慧今天說，男子家中貼滿符咒，若是裝神弄鬼但實質正常，絕不會姑息。

黃瓊慧昨天說，有男子打電話到她的服務處，揚言要槍斃她；桃園市政府警察局桃園分局昨天據報後立即由偵查隊、景福派出所組成專案小組，調閱相關來電通聯紀錄積極偵查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

警方今天表示，循線追查發現李姓男子涉嫌重大，昨天晚間8時許將他拘提到案，初步瞭解涉案人行為與政治動機無關，目前已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦中，全案訊後將依涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌隨案解送地檢署。

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黃瓊慧今天說，38歲的李姓男子用手機打電話到她的服務處，威脅要槍斃她，警方偵訊時，男子的精神狀況不佳，無法明確表達犯案動機，且家中貼滿大量符咒。

黃瓊慧說，在大罷免的時刻發生這種事太過於敏感，任何可能因素都不能排除，尤其是任何裝神弄鬼、實際上正常，被抓到後才假裝精神異常的人，絕不會姑息。（編輯：方沛清）1140208

黃瓊慧
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