寒流襲台 2月累計至8日共415人內科OHCA

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）受寒流襲台影響，各地持續低溫。根據消防署最新統計顯示，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共計有54人，累計1至8日共415人，但無法判定為低溫影響所致。

中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，受寒流影響，除澎湖外全國皆需留意低溫，雲林以北及南投、宜花東地區有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫發生；今晨本島平地最低溫為新北石碇6.4度。

消防署今天公布最新全國內科（非創傷）OHCA人數統計，1至8日共累計為415人，分別為63人、28人、52人、51人、61人、56人、50人、54人，其中1日的63人為今年單日最高人數，但均無法判定為低溫影響所致。

由於OHCA為十分緊急的狀況，消防署近日也在臉書發文表示，依據實證醫學指出，當民眾OHCA時，每晚1分鐘介入CPR，急救成功率減少7至10%，為提高旁觀者CPR的能量，民眾可下載「急救先鋒APP」一起協助OHCA患者。

消防署說，急救先鋒APP整合119派遣系統，在消防單位受理民眾報案時，若經判斷是公眾場所的OHCA案件，可以在派遣救護車時，也通知患者附近有下載APP的民眾，並可導航至患者處，在救護車抵達前協助實施CPR或AED電擊，提高OHCA患者的存活率。

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同時，急救先鋒APP內也有救護指引的連結，可以讓民眾在不舒服的時候，輔助判斷自己的狀況是否需要就醫。

台北市消防局也提醒，若民眾家中有65歲以上長者或患有心血管疾病者，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，引致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止。（編輯：張銘坤）1140209