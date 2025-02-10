竹市固定測速桿取締榜首 113年開逾3000張罰單

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）竹市警今天表示，市內現共有59處固定測速照相機，多設在市郊接壤路段或聯絡道，其中在快速道路台68線往南寮端榮濱路閘道口的測速照相桿，去年取締違規數最高共3337張罰單。

新竹市警察局今天提供新聞資料指出，去年在竹市取締超速違規前5名測速照相桿，第1名在快速道路台68線往南寮端榮濱路閘道口，取締件數3337件；第2名是天府路與東大路三段291巷口，取締件數2958件。

第3名在中華路一段2巷137號前，取締件數2293件；第4名於公道五路四段127號前，取締件數2085件；第5名位於東大路三段110巷口，取締件數1609件。

警方分析，快速道路台68線往南寮端榮濱路閘道口因可銜接苗栗縣竹南鎮與新竹縣竹北市、新豐鄉，為車流量大地段，民眾容易求快超速；其餘4處分處竹市主要幹道及聯絡道，為民眾上下班通勤行經路段，易有超速情形。

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針對超速違規，警方表示，一般道路超速法定罰鍰為新台幣1200元至2400元，另在高速公路或快速道路小型車超速20公里以內開罰3000元。

警方指出，測速照相設備主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的並非開罰，而是為維護用路人的安全，呼籲用路人務必遵守行車速限，守住荷包、守護安全。（編輯：戴光育）1140210