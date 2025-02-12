高市警勾結業者解套扣牌車削711萬 判4年2月

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄11名汽車租賃及代辦業者涉勾結時任仁武警分局陳姓員警，以不實開單等讓業者提前換發新牌照，獲利約711萬。高雄地院依圖利等罪判陳男4年2月，其餘業者獲宣告緩刑。

高雄地方法院審理時，陳男和11名業者均坦承犯行，法官考量陳男當時為派出所警員，卻利用職務之便實施圖利犯行，所為破壞交通管理，危害人民對公務員依法行政期望。

法官念在被告等人犯後態度尚可，依違反貪污治罪條例圖利等罪判陳男有期徒刑4年2個月，褫奪公權4年，其餘業者判8個月至2年不等徒刑，業者部分均獲宣告緩刑，全案可上訴。

依道路交通管理處罰條例規定，若汽車行車速度超過規定最高時速60公里者，須「吊扣」牌照6個月，若在牌照吊扣期間行駛或未懸掛、不依指定位置懸掛行駛，將開罰、當場禁止行駛、「吊銷」牌照及當場移置保管。

判決指出，11名業者熟知道交條例處罰規定，縱使車主因超速等危險駕駛遭「吊扣」汽車牌照，只要經警方製單裁罰「吊銷」牌照，車主即因牌照遭吊銷後，已無從履行先前吊扣，可驗車後重新申請牌照就能再上路。

11名業者勾結有績效需求且願意配合開單的陳姓警員，在陳員任職高雄市警察局仁武分局期間，自民國110年11月起至111年3月間，由陳員依約至業者指定地點，對停放靜止車輛填載「牌照吊扣期間行駛」等不實開單方式讓汽車牌照被吊銷後，業者再至各地監理站辦理驗車並重新取得牌照，以此讓14台汽車提前上路。

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經檢方調查，以吊牌期間每天新台幣2000元至3000元不等租車費計算，汽車提前上路讓租賃業者不法得利711萬餘元，至於代辦業者則獲取27萬餘元。

檢方依相關事證，將陳員依圖利、使公務人員登載不實等罪嫌起訴；其餘11名業者均列為圖利罪嫌共犯，其中9人在偵查中自白並將犯罪所得全部繳回，檢方起訴後建請法院酌減其刑。（編輯：謝雅竹）1140212