基隆廟口搶輪椅女錢包 男嫌稱肚子餓身上僅20元

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）領有身心障礙手冊的朱姓男子，昨天光天化日在基隆廟口，行搶坐在輪椅上劉姓女子錢包後逃逸，被2名熱心民眾合力壓制，朱男辯稱，身上只有20元，因肚子餓才會行搶，警詢後送辦。

警方調查，32歲劉女因受傷行動不便，昨天下午約2時30分，坐在輪椅外出行經仁三路與愛三路的基隆廟口商圈入口處，等紅燈過馬路時，朱男先在劉女身後徘徊，接著走到劉女身旁，見劉女錢包放在上衣口袋，還露出半截，便出手行搶。

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劉女的錢包內共有新台幣1300餘元，朱男得手後往廟口方向逃逸，劉女大聲呼救，2名路人見狀，合力壓制朱男並報警，待警員到場，移交給警員處置。警方將朱男帶回派出所製作筆錄，朱男供稱，身上只有20元，因肚子餓才會行搶，警方詢後依搶奪罪嫌，將朱男移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第一分局今天表示，將持續加強社區巡邏與監控，並透過科技輔助，嚴厲打擊各類不法行為，維護市民安全。（編輯：李錫璋）1140212