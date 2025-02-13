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緬甸釋放詐騙園區含7台灣人 泰警釐清後遣返回台

2025/2/13 12:24
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（中央社記者劉建邦台北13日電）刑事局今天表示，針對緬甸從詐騙園區釋放260名外國人，包含7名台灣人，駐泰聯絡官已接獲泰警通報，泰方正進行調查及人口販運的鑑別，經釐清7人狀況，就可遣返回台。

為打擊泰緬邊境的詐騙集團，泰國對緬甸邊境部分地區採取斷電斷網。隸屬於泰國陸軍、拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force）指揮官6日表示，邊境指揮中心收到緬方通知，今天釋放出一批在克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）被迫到詐騙園區工作的受害人。

釋放工作由民主克倫佛教軍（Democratic Karen Buddhist Army）執行，釋放地點在達府的波帕地區（Phop Phra），共260個、來自20個國家的人被釋放，包含7名台灣人。

對此，刑事局國際科今天透過訊息表示，駐泰聯絡官在第一時間就接獲泰國警方通報，泰方將進行調查及鑑別，以釐清每件個案情況。目前緬甸釋出的外籍人士，均在調查程序階段，還未返回原國籍國。

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刑事局指出，將持續努力透過各種管道會同外交部，持續設法援救其他受困國人。

警方表示，所有緬甸移交給泰方的外籍人士，均需經過泰國「國家轉介機制（National Referral Mechanism，簡稱NRM）」進行調查及人口販運被害人鑑別程序，若確認為人口販運被害人，將交由各駐泰使領館協助返國。（編輯：張銘坤）1140213

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