165打詐儀錶板新增早安圖 白嘉莉籲慎防投資詐騙

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（中央社記者劉建邦台北13日電）刑事局今天召開記者會宣布165打詐儀錶板新增教學影片專區，盼透過早安梗圖、四格漫畫讓防詐成為全民運動；藝人白嘉莉也現身呼籲民眾，勿輕信來路不明的假投資廣告。

刑事局召開「全民防詐新運動 165打詐儀錶板新增教學影片專區」記者會，局長周幼偉、白嘉莉等人出席。

刑事局新聞稿指出，為讓防範詐騙成為全民運動，165打詐儀錶板網站新增教學影片專區，供民眾隨時下載早安梗圖、四格漫畫、破解公式及桌布等防詐資訊。

此外，165打詐儀錶板網站新增關鍵字搜尋功能，民眾輸入接收到不明的LINE ID或投資（博弈）網站名稱，就能知悉是否與詐騙有關。

刑事局表示，為避免民眾遭詐騙，金融調閱小組每天都會分析警示帳戶，發掘潛在被害人，並交由各地警局及時介入關懷。

警方統計，去年查找潛在被害人共4.4萬餘件、攔阻約新台幣2.6億元，約6成的民眾透過警方的即時通知，停止匯款，後續未受害。

刑事局指出，其餘4成民眾不認為遭詐騙或拒絕警方協助，近期警方將成立詐欺防制諮詢小組，由成員運用專業識詐知識執行關懷慰問，盼引導民眾自述與嫌犯聯繫完整過程，透過讓民眾的自覺受騙，進而停止匯款。

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有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉也在記者會分享防詐資訊，她說，照片曾遭詐騙集團盜用並成立臉書（Facebook）假投資群組，身為警政署反詐形象大使，呼籲民眾切勿輕信網路來路不明的假投資廣告。

刑事局表示，站在打詐第一線，除持續打擊詐騙集團及進行防詐宣導，「165打詐儀錶板」網站會持續公布最新防詐騙等資訊，民眾可多加利用。（編輯：蕭博文）1140213