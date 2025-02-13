住家治安滿意度逾9成 警政署：持續精進施政

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（中央社記者劉建邦台北13日電）民調顯示，民眾對住家治安滿意度有9成3，對警察維護治安滿意度達8成8。警政署刑事局今天表示，民眾對整體治安滿意，並肯定警察表現，將持續檢視、精進各項施政。

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系公布113年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度的調查研究統計，結果顯示，民眾對住家附近治安、警察維護治安工作、社區安全網的滿意程度顯著上升，但對開放大麻合法化、廢除死刑則是高度否定。

刑事局發布新聞資料表示，中正大學犯罪研究中心長期關注治安議題，此中心為第三方公正機構，所作民調具客觀性和科學性，並貼近民意感受，讓警方持續檢視、精進各項施政作為，深入瞭解民眾對治安的期許，在推行政策時更貼近民意。

刑事局指出，此次民調結果，住家治安滿意度為9成3、對警察維護治安工作滿意度達8成8，對於民眾的肯定表達感謝，全民的支持是警察最堅實的後盾，將更努力投入維護治安工作，讓台灣更安全。

針對民眾關心的大麻議題，刑事局表示，政府堅決零容忍，警政署去年發動全國同步掃蕩行動，清查大麻流向及施用族群，查獲犯嫌逾600人、破獲多處大麻植栽場，展現政府掌握大麻犯罪模式，獲得民眾肯定，並反映在民調結果。

刑事局表示，民眾對去年的政府防詐措施滿意度為4成5，較112年度提升，顯示嚴峻複雜、跨國界的詐欺問題，政府提出防制措施，已獲得民眾肯定。

刑事局指出，將持續透過165打詐儀錶板深化全民防詐意識、強化165專線服務功能等，全方面預防與圍堵不斷變換的詐騙手法，確保民眾財產安全。

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刑事局表示，隨社會發展，犯罪問題與型態已改變，警方將持續精進各項維護治安作為，透過公私協力，從法制面與行政管理面有效防制，讓台灣治安穩定、良好。

此次調查是從1月19日至20日，完成訪問全台1892名18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.25個百分點。（編輯：蕭博文）1140213