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台南計程車追撞停等紅燈8車側翻 駕駛頭部受創送醫

2025/2/17 10:45（2/17 11:21 更新）
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）一輛計程車今天上午行經台南市安南區安和路，疑似未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的2輛汽車及6輛機車，造成8名駕駛人輕微擦挫傷，計程車駕駛頭部受創送醫治療。

台南市政府消防局上午7時43分獲報，指稱安南區安和路一段有車禍事故發生，陸續調派7車18人前往救援，消防人員抵達現場發現疑似一輛計程車追撞2輛汽車及6輛機車，計程車側翻，男性駕駛受困車內。

經消防人員使用破壞器材協助計程車駕駛脫困，並安排救護車送往奇美醫院就醫，初步檢傷對痛有反應，頭部有撕裂傷，眼部瘀傷。

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奇美醫院指出，65歲男性傷者意識模糊，經急診醫學團隊診察後有顱內外傷性出血及肋骨骨折等情況，將進行緊急手術，再送加護病房持續治療。

台南市政府警察局第三分局初步調查，營業小客車沿安和路一段北向行駛，駕駛疑似未注意車前狀況追撞停等紅燈車輛，波及2輛汽車與6輛機車，肇事駕駛送醫救治，另2名自小客車駕駛、6名機車騎士輕微擦挫傷均未送醫，詳細肇事原因待進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1140217

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一輛計程車17日上午行經台南市安南區安和路，疑未注意車前狀況追撞前方停等紅燈的車輛後側翻，計程車駕駛頭部受創送醫治療。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月17日
一輛計程車17日上午行經台南市安南區安和路，疑未注意車前狀況追撞前方停等紅燈的車輛後側翻，計程車駕駛頭部受創送醫治療。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月17日
一輛計程車17日上午行經台南市安南區安和路，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的2輛汽車及6輛機車後側翻。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月17日
一輛計程車17日上午行經台南市安南區安和路，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的2輛汽車及6輛機車後側翻。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月17日
一輛計程車17日上午行經台南市安南區安和路，追撞前方停等紅燈的2輛汽車及6輛機車後側翻，消防人員到場協助計程車駕駛脫困。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月17日
一輛計程車17日上午行經台南市安南區安和路，追撞前方停等紅燈的2輛汽車及6輛機車後側翻，消防人員到場協助計程車駕駛脫困。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月17日
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