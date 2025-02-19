北市議員陳怡君百萬交保案檢抗告 高院審理

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（中央社記者劉世怡台北19日電）民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，士檢聲押禁見，士院裁定100萬元交保。士檢以串供之虞提抗告，士院整卷後送往高院。高院今天分案，由合議庭審理閱卷中。

台灣高等法院今天指出，已收到案並分案，案件由審判長王屏夏、受命法官楊明佳、陪席法官潘怡華組成合議庭審理，將決定准駁。

根據士林地檢署13日發布的新聞稿，陳怡君涉嫌於民國108年至114年間，與公費助理即張姓被告及楊姓被告，利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元。

檢察官12日指揮法務部調查局台北市調查處，搜索陳怡君等多名被告的住居所及議員辦公室等處；檢察官訊問後，認為陳怡君及張姓公費助理有勾串共犯證人之虞，且涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向士林地方法院聲請羈押，其餘被告交保。

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士林地院13日先訊問張姓女助理，審酌認有羈押必要性裁准羈押禁見。

陳怡君部分，士院認為張女已羈押禁見，且從對話紀錄及銀行交易明細可知，證人已由檢察官訊問完畢，證人與證據已獲保全，陳怡君無羈押必要，裁定以新台幣100萬元交保並限制出境、出海8個月，及限制住居於戶籍地。（編輯：張銘坤）1140219