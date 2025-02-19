加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市議員陳怡君百萬交保案檢抗告 高院審理

2025/2/19 12:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北19日電）民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，士檢聲押禁見，士院裁定100萬元交保。士檢以串供之虞提抗告，士院整卷後送往高院。高院今天分案，由合議庭審理閱卷中。

台灣高等法院今天指出，已收到案並分案，案件由審判長王屏夏、受命法官楊明佳、陪席法官潘怡華組成合議庭審理，將決定准駁。

根據士林地檢署13日發布的新聞稿，陳怡君涉嫌於民國108年至114年間，與公費助理即張姓被告及楊姓被告，利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元。

檢察官12日指揮法務部調查局台北市調查處，搜索陳怡君等多名被告的住居所及議員辦公室等處；檢察官訊問後，認為陳怡君及張姓公費助理有勾串共犯證人之虞，且涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向士林地方法院聲請羈押，其餘被告交保。

google news透過 Google News追蹤中央社

士林地院13日先訊問張姓女助理，審酌認有羈押必要性裁准羈押禁見。

陳怡君部分，士院認為張女已羈押禁見，且從對話紀錄及銀行交易明細可知，證人已由檢察官訊問完畢，證人與證據已獲保全，陳怡君無羈押必要，裁定以新台幣100萬元交保並限制出境、出海8個月，及限制住居於戶籍地。（編輯：張銘坤）1140219

陳怡君
北市議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 士檢提抗告COVID-19改變注射疫苗習慣 高雄長庚論文登國際期刊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：