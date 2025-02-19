中埔鄉宮壇火災起火點神明廳 1死3重傷各界助善後

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義中埔鄉和美村司公廍一間宮壇昨晚發生火災，1死3重傷，嘉義縣副縣長劉培東今天到場慰問家屬，鄉公所也連絡慈善機構協助處理喪葬；警消研判起火點在1樓神明廳。

嘉義縣警消人員上午在和美村司公廍的火場進行起火原因鑑定，消防局長蔡建安告訴中央社記者，起火點確定在一樓神明廳，確切起火原因還在調查中，這場火造成曾祖父母與其2名4歲曾孫送醫，但其中1名曾孫不治。

劉培東與民進黨立委陳冠廷辦公室執行長廖素惠、中埔鄉長李碧雲今天都到場慰問家屬，並交付慰問金；劉培東說，社會局會持續關心，包括家屬是否需要安置等事宜。

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廖素惠表示，受傷的4歲孩子全身10%燒燙傷及嗆傷，目前正在台中榮民總醫院接受治療，陳冠廷已要求院方全力救治。

李碧雲說，亡者後事由嘉邑行善團協助處理，嘉義市福添福社會福利基金會則會幫忙支付3名傷者醫療費用，還有其他慈濟機構也會伸出援手，希望透過公、私單位幫助，讓家屬早日走出陰霾。（編輯：陳仁華）1140219