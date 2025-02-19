台泰警方跨國查緝安毒大麻毒品倉庫 市價約7.3億

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（中央社記者洪學廣、黃麗芸高雄19日電）台泰警方跨國偵辦運毒集團將自泰國運毒至台灣，專案小組查緝北欖府毒品倉庫，查獲「觀音王」包裝安非他命、罐裝大麻膏，市價約7.3億元，並逮捕緬甸籍犯嫌5人。

橋頭地檢署去年12月間掌握可能有毒品將輸入台灣情資，顯示台灣與東南亞不法運毒集團於泰國籌劃運毒至台灣、日韓等國，為避免大量毒品流入境內戕害國人健康，檢察長張春暉指示主任檢察官施家榮及檢察官李侃穎指揮刑事警察局偵查第三大隊第三隊、國際刑警科及保安警察第三總隊第二大隊共組專案小組全力偵辦。

專案小組啟動國際合作機制，指揮刑事警察局駐泰國聯絡組前往泰國皇家警察肅毒總局舉行工作會報並提供情資，案經泰國警方快速部署勤務、跟監蒐證後，專案小組今年1月9日鎖定泰國北欖府毒品倉庫執行查緝，當場查獲「觀音王」包裝的安非他命201公斤，市價約新台幣4億元、罐裝高濃度大麻膏225公斤，市價約3.3億元，並逮捕正在包裝毒品的緬甸籍犯嫌5人。

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警方持續追查毒品來源為泰緬邊境山區，後續將與泰國警方密切合作，持續追緝其他集團成員，瓦解國際運毒集團核心。

橋頭地檢署指出，此案有賴於台灣與泰國檢警長期良好配合默契，共同聯手合作打擊跨國毒品犯罪，阻絕毒品於境外，並鑒於走私毒品猖獗，犯罪手法不斷翻新，橋頭地檢署及刑事警察局將持續強化與各國執法機關情資交換及合作查緝，全力打擊跨國毒品犯罪，展現政府全力打擊毒品決心。（編輯：林恕暉）1140219