未來4年挹注150億反毒 卓榮泰：向毒品宣戰

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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院會今天通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，未來4年將再投入新台幣150億元，力拚達標「阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯」。行政院長卓榮泰表示，請各級政府通力合作一起向毒品宣戰，達到無毒家園、無毒校園願景。

行政院會今天通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，自民國114年至117年，將再投入150億元，目標達到阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯。根據法務部報告，「新世代反毒策略行動綱領」第三期將持續強化查緝力道，同時因應毒品交易虛擬化、網路化及國際化，統合緝毒機關偵查量能，以科技查緝為手段，強化國際合作交流、情資共享及數據整合。

毒品檢驗部分，則將持續管控先驅化學品工業原料、防止關注化學物質非法運作、完備新興毒品標準品，以及強化監控民間檢驗機構能力；至於戒毒層面，法務部說，將以深耕處遇資源、強化轉銜機制為目標，透過提升緩起訴處分與處遇質量、提升藥癮醫療與社區復健質量、推動警檢即早轉介的貫穿式保護及整合獄政與社區落實出監轉銜等機制，協助成癮者復歸，並因應特殊族群需求，發展女性與兒少藥癮者處遇服務。

另外，法務部說，工作重點還包含強化防制新興毒品及大麻宣導作為、建構友善接納環境與兒少防護網絡，以及對於毒品施用者處遇制度，將與衛福部加強合作提升緩起訴附命戒癮治療的質量，還會與矯正機關完善出監轉銜機制。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指示台高檢署加強壓制力道，持續統合檢、警、調、憲兵、海巡、關務等6大緝毒系統，嚴打毒品犯罪，將毒品阻絕於境外。

卓榮泰也說，近來 依托咪酯 依托咪酯小百科 依托咪酯（Etomidate）醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱睡眠煙彈，上頭煙。 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 氾濫，除應將提升毒品等級、加強執法力道外，也請衛福部提升新興毒品的檢驗量能，務必不能出現空窗期；他強調，毒品防制攸關社會安全及國家發展，各級政府應通力合作，一起向毒品宣戰，實現健康台灣，達到無毒家園、無毒校園的願景。

法務部次長黃世杰院會後記者會表示，毒品審議委員會已經確定將依托咪酯從三級毒品升級為二級毒品，未來製造、販賣、運輸依托咪酯等刑度都會比三級毒品高，且單純持有與施用也會構成犯罪行為。（編輯：蘇龍麒）1131114