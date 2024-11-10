本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

出國預算背離編列原則？政院：2022年計畫因疫情變動

2024/11/10 21:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北10日電）國民黨立委許宇甄質疑，行政院出國預算背離編列原則。行政院今天澄清，出國計劃不論是預算及執行，都有經立院審查，且出國報告的內容都有上網公開，從未迴避監督，先前因疫情變動相關安排，並非刻意偏離年度計劃原則。

明年度總預算案順利付委，媒體報導，國民黨立委許宇甄今天質疑行政院明年度出國預算背離編列原則；此外，2022年原定22項出國計畫，實際執行僅3項，變更8項，變更率高達36.36%；2023年的出國計畫變攀升至58.82%，完全偏離年度計畫的原則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

行政院發言人李慧芝晚間向媒體表示，有關行政院出國計劃，不論是預算及執行，都有經立院審查，且出國報告的內容也都有上網公開，從未有迴避監督的情事。

李慧芝說，對於外界所提2022年或2023年度出國預算執行情形，涉及全球受到COVID-19疫情肆虐及外在環境變化，而有計畫調整需要，為考量公務人員身體健康及配合業務需要，因此有相關變動安排，並非刻意偏離年度計劃原則，相關評論，有失公允。（編輯：楊凱翔）1131110

李慧芝
行政立法再溝通解預算僵局 政院盼財劃法比照處理鼓勵中小企業加薪 政院拍板額外保證融資額度3500萬
許宇甄
卓榮泰餐廳點菜說 在野立委批評比喻不倫不類藍委向綠喊話停止大罷免潮 否則發動罷免綠委反制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：