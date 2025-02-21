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三重台電包商吊檢變壓器遭電擊 1人送醫搶救昏迷

2025/2/21 11:56
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（中央社記者趙敏雅新北21日電）新北市三重區今天凌晨發生電擊事故，33歲工人進行老舊變壓器吊檢作業時遭電擊，經搶救後恢復心跳，目前昏迷中。台電表示，承攬商員工王男未依標準作業程序，已派員到醫院探視關心，提供必要協助。

新北市政府警察局三重分局以訊息說明，今天凌晨2時55分許，新北市三重區文化南路一處電線桿施工，王姓工人施作時遭電擊，現場其他工人發現後，立即將王男抬離現場並報案。

警消獲報趕抵時，王男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經搶救後恢復心跳，但仍昏迷尚未清醒。鑑識人員已協助採證，詳細事故原因尚待調查釐清。

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台灣電力公司台北西區營業處表示，承攬商在三重區重新路2段與文化南路口進行老舊變壓器吊檢作業，工作人員先將高壓側切開後，應再進行高、低側線路設備檢電並掛接地線後，始可進行作業，王男未依標準作業程序，在從事H桿上作業移動過程中，碰觸路燈線路逆送至路燈變壓器高壓側，發生感電事故。

台灣電力公司台北西區營業處說，已指派主管赴醫院探視關心王男情況，及提供承攬商必要協助。新北市政府勞動檢查處表示，上午已派員了解。（編輯：林恕暉）1140221

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