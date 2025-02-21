台中商場公安市府完成稽查 16家缺失場所將開罰

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（中央社記者蘇木春台中21日電）新光三越氣爆後，台中市政府展開大型商場及量販店聯合稽查。經查38處商場有16處不符合規定，除依法開罰並限期改善外，後續將持續定期及不定期進行公安聯合稽查。

台中市政府今天發布新聞稿表示，氣爆事件發生後，都市發展局會同各單位，持續進行大型商場及量販店聯合稽查，以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點。

都發局長李正偉表示，台中市列管39家大型百貨商場和大型量販店（含新光三越台中店），已於20日完成所有稽查作業。統計專案稽查結果，22家符合規定、16家不符合規定，主要為「餐廳廚房防火區劃」缺失。由於非屬重大缺失，後續將依法裁罰並要求限期改善。

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台中市政府指出，16家不符合規定場所，涉及建築法違規部分將依法處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；另涉及各稽查單位權管部分，由各單位依規另案裁處，並由經發局及瓦斯公司現場加強督導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維護公共安全。

台中市政府表示，後續將由都發局、經發局、消防局、勞工局等各目的事業主管單位，辦理定期及不定期公安聯合稽查，盡早發現各項公安問題並完成改善。新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆，造成4死、多名受傷。檢方正持續調查釐清事發原因並追究相關責任。（編輯：孫承武）1140221