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岡山警分局巡官涉足不當場所 記1大過調整服務地區

2025/2/23 18:15
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（中央社記者張已亷高雄23日電）高雄市警局岡山分局蘇姓巡官遭分局發現勤務狀況不正常，去年間曾擅離崗位及出入不當場所等情形，遭記1大過、調整服務地區並列為教育輔導對象，另追究相關人員行政責任。

高雄市政府警察局岡山分局今天指出，蘇男為2線1星巡官，從警逾10年，日前被發現上班不正常。經督察組主動介入調查，發現蘇男民國113年10月間有未經請假擅離崗位及出入不妥當場所等情形。

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警方表示，經查蘇男違紀屬實，已報警察局核予1大過行政處分，並依端正警察風紀實施規定列為教育輔導對象，加強管考並調整服務地區，另追究相關考核監督不周人員的行政責任。

高雄市政府警察局岡山分局長張偉中表示，蘇員身為警察幹部卻涉犯風紀案件，將秉持不掩飾、不庇縱、不護短並持續掌握情資主動調查，一經查明必嚴懲不貸，另幹部務必以身作則、謹守分際，恪遵警風紀及廉政倫理規範要求，將持續加強要求人員嚴禁涉足不妥當場所。（編輯：蕭博文）1140223

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