藏屏東香蕉園製毒被刑事局破獲 涉案5人遭訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中25日電）刑事局去年初掌握，曾遭偵辦的李姓製毒師等人在屏東設製毒工廠，警方去年8月間循線前往藏身香蕉園內的工廠逮人法辦，並查扣大批第四級毒品麻黃鹼，涉案5人日前都被檢方依法起訴。

刑事警察局中部打擊犯罪中心第三隊今天表示，警方去年2月間掌握，有多名曾遭偵辦的製毒師，轉換場地至屏東縣內山區設置製毒工廠。

案經中打第3隊與台中、高雄、台南、雲林、屏東等地警察局組成專案小組偵辦，經辦案人員跟監蒐證後，發現涉案的製毒師40歲李男等5人，於民國113年7月間趁颱風凱米侵台之際，進入偏僻的香蕉園內進行製毒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

辦案人員見時機成熟，於同年8月18日兵分多路，前往李男等人的製毒據點與住處搜索偵辦，於屏東縣萬巒鄉柑園段的製毒工廠內，查獲第四級毒品麻黃鹼重約4687公克，相關製毒器具、原料1批，並於屏東縣內埔鄉涉案人的住處內，查扣不法所得新台幣130萬元，與大麻菸草15.9公克、大麻吸食器等證物。

警方指出，每1公斤的麻黃鹼，約可製成1公斤的二級毒品安非他命，至少可供1萬4000人次施用。全案警詢後將李男等5人移送屏東地檢署偵辦，檢方日前已依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。（編輯：謝雅竹）1140225