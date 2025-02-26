台南北門區農會分部存款遭盜領 34歲男員工落網

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南檢警偵辦北門區農會溪底寮分部員工盜領民眾存款案，鎖定34歲凃姓男子涉案，經掌握行蹤後於23日查緝到案，初步清查盜領約新台幣210萬元，偵訊後依法移送檢方偵辦。

台南市警察局學甲分局偵查隊長黃竣揚今天接受媒體聯訪表示，1月下旬接獲北門農會報案，指稱因有客戶存摺出現狀況，經進行內部稽核，發現凃男經手多筆提款異常，自去年11月起共盜領約200餘萬元，凃男在東窗事發後捲款離家出走，不見蹤影。

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黃竣揚指出，經報請台南地檢署指揮偵辦，在掌握凃男行蹤後，順利於2月23日緝獲到案，並查扣盜刻印章及私自更換的民眾存摺等證物，訊後以違反銀行法、偽造文書及業務侵占等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方初步調查發現，涉案的凃男為北門農會約5年多前以臨時人員僱用技工，去年7月調至溪底寮分部，辦理存款業務，統計共5人受害，盜領金額約210萬元，經農會主管發現異常後展開內部稽核發掘問題，警方追查將犯嫌逮捕歸案，避免更多民眾受害。（編輯：張雅淨）1140226