台中集合住宅疑電線走火 屋內父女救出送醫不治

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市南區1棟集合社區住宅今天凌晨1樓發生火警，消防局獲報到場撲滅火勢，並在屋內救出1對父女，但2人送醫後都傷重不治，警消初步研判疑因電線走火釀災，原因仍待調查釐清。

台中市消防局今天凌晨2時41分獲報，南區南和路1處集合社區住宅發生火警，警消到場發現火警現場為1棟8層樓住宅，1樓冒出明顯火煙，經布署水線搶救，火勢於凌晨3時4分撲滅。

警消救出屋內66歲男子、32歲女子，2人皆無生命徵象，分別送往中山醫學大學附設醫院與大里仁愛醫院救治，經搶救後仍傷重不治。

據了解，死者為林男與大女兒同住，發生火警鄰居也相當意外，事發後警方已通知林男的小女兒處理後續。

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因林男經濟狀況不佳，台中市府南區區長李美麗事發後也到現場勘查，並給予林男的小女兒新台幣1萬元慰問金。區公所將協助連結公益團體，盼助度過難關。

警消初步調查，火警燃燒1樓客廳雜物，燃燒面積約20平方公尺，疑為電視櫃附近電線走火釀災，起火原因待火調人員釐清，警方將報請台中地檢署相驗遺體調查死因。（編輯：龍柏安）1140301