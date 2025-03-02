台南國中生去世疑在校遭霸凌餵毒 預定3/3解剖

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市1名國中學生疑猝死，家屬質疑曾在學校遭霸凌及餵毒，台南地檢署分案偵辦，預定明天進行解剖驗屍，並將儘快完成鑑定報告，釐清死因。

台南地檢署今天表示，此案已分案偵辦並完成初步相驗，預定明天解剖驗屍，釐清死因。

此案起於有民眾透過臉書（Facebook）發文指出，就讀國中的兒子於2月24日上午去世，死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。

台南市政府2月28日針對此案召開記者會說明指出，死者就讀班級導師於去年12月發現死者有比較躁動情況時，建議家屬帶去就醫；死者2月20日身體不適，由家人帶到診所就醫，醫師建議轉往大醫院，2月21日導師請公假陪同死者就醫，原訂2月24日回診，卻不幸離世。

台南市政府調查，死者1月曾與另名女學生發生口角爭執，當下導師有介入處理輔導，後來死者於返校日打掃時，曾因此事被另名學長大聲警告，女學生及這名學長被死者家屬指為霸凌行為人。

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台南市教育局指出，至於疑似被霸凌餵毒，疑似行為人經家長同意後，已至警局進行毒品尿液篩檢，包括採用警察局尿篩試劑、教育局的五合一篩檢試劑，篩檢結果皆呈現陰性反應，後續仍會要求學校擴大清查對象。

教育局強調，已要求學校全力配合檢警調查，並已啟動霸凌調查程序，由外聘委員加速進行訪談與調查工作，以公正客觀態度協助家屬徹查並釐清真相。（編輯：李淑華）1140302