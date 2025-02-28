台南國中生去世疑在校遭霸凌餵毒 檢分案偵辦
2025/2/28 18:19（2/28 18:31 更新）
（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市1名國中學生去世，疑在學校遭霸凌及餵毒，家長在臉書揭露此事掀起議論，台南地檢署今天表示，已分案偵辦，完成初步相驗，預定下週解剖驗屍，釐清死因。
這名家長透過臉書（Facebook）指出，兒子於2月24日上午去世，死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。
案件揭露後掀起議論，學校和南市府教育局昨晚分別提出說明。校方表示，受理家長申請疑似霸凌及啟動調查。教育局也表示，已由轄區分局報請檢察官指揮偵辦，將加強約制家屬禁止私刑正義，以保護無辜學生。
台南市長黃偉哲今天受訪表示，要求徹底調查嚴辦，釐清真相向社會交待。黃偉哲同時呼籲老師關注學生舉止，尤其國中小階段容易受同儕影響，需特別留意，絕不允許校園染毒情事發生。
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台南市副市長葉澤山及教育局長鄭新輝等人今天下午也召開記者會說明；學校校長指出，在家長同意下，2名疑似行為人已進行毒品尿液篩檢，包括市警局尿篩試劑及教育局五合一篩檢試劑，全呈現陰性反應。教育局表示，將擴大清查對象。
警方則表示，初步檢查顯示，死亡學生未發現明顯外傷，但仍以法醫檢驗結果為主。（編輯：郭諭儒）1140228
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