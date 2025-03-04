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竹聯幫主3/6告別式 警出動逾400人強勢執法

2025/3/4 14:44
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）竹聯幫主黃少岑病逝，將於6日在台北市懷愛館舉行告別式。為遏止幫派組織藉機高調聚眾滋事，台北市警察局今天說，當天將出動逾400名警力組成任務編組，若有不法將攔查偵辦。

黃少岑（綽號么么）於2月4日病逝於台北榮民總醫院，享壽75歲，外傳將由劉振南（綽號叩頭）接任幫主，其訃聞日前公開，可見治喪委員會名單囊括民意代表、企業家和退休高階警官等在內，顯見人脈廣闊。

其中，治喪委員會榮譽主委由前立法院院長王金平擔任；主委為民進黨立法院黨團總召柯建銘；副主委為潤泰集團總裁尹衍樑、民進黨前立委段宜康、前國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席連勝文和前總統府國策顧問黃承國在內。

市警局今天透過新聞稿表示，黃少岑病逝後，便移靈至慈恩園生命紀念館並設置靈堂，預訂3月5日移靈福州山萬善堂，3月6日於台北市懷愛館景明廳舉行告別式，預期將有眾多社會各界人士到場告別。

基於維護公共安全與社會秩序，防制不法危害之虞，市警局指出，局長李西河已指示大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科和公關室等單位，總計逾400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮，妥適規劃優勢警力縝密部署。

市警局說明，在黃少岑告別式前後，警方在相關處所及告別式現場劃設分區編組，執行可疑人、車盤查，若發現有動員未成年人參與，或有明示暗示為犯罪組織等情形，將立即攔檢調查並依法偵處。

另外，為維護會場周邊及主要道路交通秩序，將加強疏導交通及管制出入動線，採高強度情蒐、巡邏、臨（路）檢等必要性執法作為，以遏止幫派組織藉機高調聚眾滋事。

市警局說，相關規劃是依組織犯罪防制條例及內政部警政署頒布「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」規定，以「不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加」原則，積極約制會場不得有明示、暗示的幫派旗幟、服飾及標語等，花籃（圈）及芳名錄上不得出現幫派名稱或相關公司字樣，告別式也不得以幫派公司名稱參與公祭等情況。

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同時，在2月13日至2月22日已威力執行靖城掃黑專案，擴大臨檢幫派重點場所，加強注蒐情資，嚴防幫派組合藉機相互串聯、壯大聲勢等，以有效掌握幫派動態。

市警局呼籲，參與告別式的民眾應遵守相關法規，切勿攜帶危險、違禁物品到場，警方對於任何違法（序）行為，均秉持犯罪零容忍，組織不法犯罪從嚴究辦立場，以杜絕違法行為、強力壓制幫派氣焰。（編輯：張銘坤）1140304

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因應竹聯幫主告別式 北市警組專案不容許幫派造勢竹聯幫主黃少岑「么么」病逝
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