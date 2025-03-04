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遭質疑救援火燒漁船不夠積極 海巡：已妥適說明

2025/3/4 19:30（3/4 19:56 更新）
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漁船「三協順26」日前在彭佳嶼東北90浬處發生火燒船意外，友船「順吉168」趕抵現場時，「三協順26」已陷入火海，濃濃黑煙與橘色火光竄出船身。（張育維提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月4日
漁船「三協順26」日前在彭佳嶼東北90浬處發生火燒船意外，友船「順吉168」趕抵現場時，「三協順26」已陷入火海，濃濃黑煙與橘色火光竄出船身。（張育維提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月4日
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）一艘漁船2日在彭佳嶼海域起火燃燒，協助救援的友船船長張育維今天質疑，海巡無論投入搜救船艇數量、到場速度等都不足，盼海巡能更積極。海巡表示，已妥適向張育維說明並取得諒解。

漁船「三協順26」2日在彭佳嶼東北90浬處發生火燒船，友船「順吉168」船長張育維得知「三」船爆炸起火，選擇直接割斷錨繩，希望能盡快抵達距7浬到8浬現場，約下午5時45分到場時，「三」船已陷入一片火海，竄出大量濃煙，附近已有2艘中國大陸漁船正在搜救。

「順」船先在附近繞行一圈未見海中有人影，往東緩慢航行時，仔細看才發現5名印尼船員抱著1個救生圈載浮載沉，5名印尼船員都受有燒燙傷，昨天晚間將傷者載抵基隆送醫治療，但簡姓船長（41歲）及1名印尼船員失蹤，海巡船艇持續搜索中。

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張育維今天表示， 2日晚間8時許，已有中國海警局2艘船艇抵達事故現場，晚間9時許又陸續有2艘到場投入搜索，中國都能派出4艘船艇，台灣卻只有2艘船艇在場，且當天吹南風，海巡艦艇從台灣出發理應是順風，不解為何會這麼晚才到現場，也未派遣直升機擴大搜索範圍。

張育維說，台灣海巡艦艇抵達現場，又未透過共同救援頻道與日本海上保安廳等單位聯繫規劃搜索範圍，直到日方與台灣海巡艦艇聯繫，才協調出各自搜索範圍，期盼火燒船事件不要再發生，但萬一再出現同樣情況，因人命關天，希望海巡署能更積極。（編輯：李錫璋）1140304

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