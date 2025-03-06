男流竄嘉南日租套房販毒 台南警直搗露營小木屋逮人

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南警方日前查獲一起毒品案件，溯源追查時發現嫌疑人以台南、嘉義等地日租套房為流竄據點，經蒐證，在嘉義一處露營區小木屋查緝主嫌林姓男子到案，起獲大量毒品。

台南市警察局刑事警察大隊毒緝中心專員陳志偉今天接受媒體聯訪表示，警方日前在台南偵破一起毒品販售案，經向上溯源，得知毒品來源為綽號「阿弘」的販毒上游，平日以台南、嘉義等地日租套房、小木屋作為販毒據點及藏匿毒品倉庫。

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陳志偉表示，毒緝中心掌握相關事證後，與嘉義縣警察局水上分局共組專案小組，經4個多月跟監蒐證，鎖定嫌疑人林姓男子身分及藏匿處，前往嘉義一處私人露營區內小木屋將林嫌查緝到案，起獲安非他命1869公克、海洛因31公克、依托咪酯32公克及電子磅秤2台等相關販毒證物。

陳志偉指出，專案小組調查發現林男行事狡猾，平日不斷更換交通工具，並承租多處日租套房作為掩護，販毒網絡遍布嘉南地區，落網後可望避免大量毒品流入市面，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140306