加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
首頁 / 社會

高雄遊覽車不熟南庄路況後輪陷泥中 警助5小時脫困

2025/3/11 15:48（3/11 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣警察局頭份分局11日表示，一輛遊覽車日前載客前往南庄旅遊，根據導航指引行駛狹窄山路，途中後輪陷落路旁泥中無法動彈。警方獲報協調附近施工單位出動怪手救援，經5小時努力成功脫困。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真114年3月11日
苗栗縣警察局頭份分局11日表示，一輛遊覽車日前載客前往南庄旅遊，根據導航指引行駛狹窄山路，途中後輪陷落路旁泥中無法動彈。警方獲報協調附近施工單位出動怪手救援，經5小時努力成功脫困。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真114年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）高雄旅行團搭乘遊覽車至南庄旅遊，因司機路況不熟，根據導航指引行駛狹窄山路，途中後輪陷落路旁泥中無法動彈。警方獲報協調附近施工單位怪手救援，經5小時努力成功脫困。

苗栗縣警察局頭份分局今天指出，高雄旅行團8日乘坐遊覽車前往南庄旅遊，因司機不熟路況，根據導航欲前往永和山水庫，由於導航選擇最短路線，司機依指引行駛至牛欄窩路段時，因路幅狹窄，遊覽車在一處彎道右後車輪陷落路旁泥中動彈不得。

尖山派出所副所長劉澤羽與警員葉為良接獲報案後，趕赴現場查看，並嘗試聯繫拖吊車，但因遊覽車重達17噸且地形受限，業者評估無法吊掛作業。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方巡視周遭環境，發現附近有施工單位停放怪手，立即協調請求支援，對方同意出動機具協助，歷經5小時，最終成功讓遊覽車脫困，結束一場虛驚。

頭份分局長林育旺表示，遊覽車受困當下，車上人員十分著急，所幸員警積極協助脫困，司機及乘客對警方協助表示讚賞及感謝，對於員警能迅速應變展現為民服務精神值得嘉許。他也提醒駕駛人，行經山區時應留意地形與路況，避免完全依賴導航，以確保行車安全。（編輯：方沛清）1140311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：