高雄遊覽車不熟南庄路況後輪陷泥中 警助5小時脫困

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）高雄旅行團搭乘遊覽車至南庄旅遊，因司機路況不熟，根據導航指引行駛狹窄山路，途中後輪陷落路旁泥中無法動彈。警方獲報協調附近施工單位怪手救援，經5小時努力成功脫困。

苗栗縣警察局頭份分局今天指出，高雄旅行團8日乘坐遊覽車前往南庄旅遊，因司機不熟路況，根據導航欲前往永和山水庫，由於導航選擇最短路線，司機依指引行駛至牛欄窩路段時，因路幅狹窄，遊覽車在一處彎道右後車輪陷落路旁泥中動彈不得。

尖山派出所副所長劉澤羽與警員葉為良接獲報案後，趕赴現場查看，並嘗試聯繫拖吊車，但因遊覽車重達17噸且地形受限，業者評估無法吊掛作業。

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警方巡視周遭環境，發現附近有施工單位停放怪手，立即協調請求支援，對方同意出動機具協助，歷經5小時，最終成功讓遊覽車脫困，結束一場虛驚。

頭份分局長林育旺表示，遊覽車受困當下，車上人員十分著急，所幸員警積極協助脫困，司機及乘客對警方協助表示讚賞及感謝，對於員警能迅速應變展現為民服務精神值得嘉許。他也提醒駕駛人，行經山區時應留意地形與路況，避免完全依賴導航，以確保行車安全。（編輯：方沛清）1140311