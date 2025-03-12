北檢被控違法面試派遣工 北院判僱傭關係存在

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（中央社記者劉世怡、謝幸恩台北12日電）陳姓女子被派遣到台北地檢署任職觀護追蹤輔導員，質疑北檢先面試，派遣公司才與她簽約違勞基法，興訟「與北檢僱傭關係存在」應付薪。北院判陳女勝訴，北檢將提上訴。

針對判決結果，北檢表示，尊重法院判決，將依法提起上訴。

勞動基準法第17條之1規定，要派單位不得於派遣事業單位與派遣勞工簽訂勞動契約前，有面試該派遣勞工或其他指定特定派遣勞工之行為。

法界人士表示，勞動基準法第17條之1規定於民國108年5月24日修法增定，理由為避免實務上常見要派單位與派遣事業單位約定所謂「人員轉掛」服務，因此參考日本勞動派遣法，制定此法，本案應為新法上路後首例勝訴。

判決指出，陳姓女子提告主張，她在112年8月間投履歷應徵某公司心理諮商中心的觀護追蹤輔導員工作，後來被安排到北檢面試，面試場合公司未派員；她後來接獲通知錄取，並於同年9月1日至北檢報到。

陳女同年9月4日與公司簽署勞動契約，職稱為「觀護追蹤輔導員」，配有職章，約定月薪新台幣4萬6000元；工作期間一度被調到法務部，因工作內容有明顯落差，無法適應，經請求北檢及公司後，調回原職務。

陳女查閱法規，發現北檢先面試錄取指定僱用她，後才由公司跟她簽約，已違反勞動基準法第17條之1規定，寄發存證信函，請求北檢依同法應「直接僱用」她，但獲回覆「拒絕協商與直接僱用」；同年底收獲通知勞動契約期滿，離職原因為勞基法第11條規定，業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置。

但是，陳女發現北檢同年12月，再度對外徵求臨時「觀護追蹤輔導員」，工作內容與她實際從事的業務完全相同，並不合理，因此提起本件訴訟，她與北檢僱傭關係存在，且北檢應付薪資資並提繳勞工退休金至她的勞退專戶。

台北地院受理後，認定北檢面試並實質審查決定錄取陳女，實際上具有指揮監督管理權，雙方屬於實質勞務派遣契約關係，陳女在與公司簽訂勞動契約前，確實先經過北檢面試，本件北檢確實違反勞基法第17條之1規定。

判決指出，徵才廣告雖然是公司刊登，但北檢以事先面試並實質審查決定特定勞工的方式，變相利用勞動派遣制度，規避勞動法上所課予雇主的義務，即違反的「直接僱用」基本原則。

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北院指出，北檢抗辯並未自行發出徵人啟事、面試只是資格審查，以免產生日後頻繁向公司要求換人、未介入陳女與想談公司就勞動條件的約定等語，意圖規避勞基法第17條之1的說法，並不可採。

北院日前判決陳女勝訴，確認陳女與台北地檢署之間僱傭關係存在，北檢應自113年1月1日起至陳女復職前一日止，按月給付陳女新台幣4萬6000元薪資，並按月提繳勞工退休金至陳女的勞退專戶。可上訴。（編輯：方沛清）1140312