男操作吊車翻邊坡傷重不治 南投檢警釐清肇因

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）周姓男子今天操作吊車在名間鄉清除竹林，疑因天雨土石鬆軟加上車身失去平衡，導致連人帶車翻落邊坡，南投縣消防局救出周男送醫不治，警方報請檢方相驗釐清肇因及相關責任。

南投縣消防局今天獲報名間鄉南屏研修院附近山坡有吊車翻覆，出動轄區名間、碧興消防分隊共4車、8人前往搶救，消防人員到達現場，發現吊車翻落山谷約25公尺深，再請求南投分隊及義消支援搶救。

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消防局指出，傷者受困邊坡，消防員以雙節梯下切接近傷者，另有隊員攜帶長背板、繩索、頸圈從山谷側邊接近，接觸時發現44歲男性傷者已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、下巴及臉部有穿刺傷、四肢多處封閉性骨折，搬運救出送往南投基督教醫院急救。

周男送醫不治，警方初步調查，周男是研修院相關人員，疑因近日降雨導致土石鬆動影響排水，周男今天操作吊車在竹林作業，疑因土石鬆軟加上吊臂伸展導致車身失去平衡，連人帶車翻落邊坡，警方通報南投縣政府工安意外，並報請南投地方檢察署相驗。（編輯：謝雅竹）1140318