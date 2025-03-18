幫買家Switch改機玩盜版遊戲 花蓮賣家侵權逾1億

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（中央社記者蘇木春台中18日電）陳姓男子涉嫌設置任天堂Switch改機網路賣場，幫買家改機後可下載盜版遊戲，經刑事局前往花蓮縣將陳男逮捕，並查扣相關證物，經估算侵權市值逾新台幣1億元，全案警詢後依法送辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天表示，警方查緝非法任天堂Switch改機網路賣場，發現有販售非法Switch改機賣家，利用臉書（Facebook） 粉絲頁推播廣告販售，並標榜可當天完成改機，購買後還有專屬會員LINE群組可以加入。

案經日商任天堂株式會社委任在台告訴代理人提出告訴後，刑事局與花蓮縣警察局刑事警察大隊組成專案小組調查偵辦，並分析出涉案業者實際所在位置，進行長期跟監及蒐證。

辦案人員民國113年9月間，循線前往賣家46歲陳男位於花蓮縣花蓮市的據點搜索，查扣改機晶片、改機排線、已改機Switch遊戲機、電銲槍、電子顯微鏡與電腦主機（含帳冊、使用者名冊，盜版Switch遊戲2萬4830個）、出貨單、帳冊等證物，並將陳男逮捕到案。

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辦案人員查出，陳男利用某宅配營業所地址，作為收貨地規避警方查緝，且陳男當日完成改機後，立刻將貨品寄回給買家，平時不留存已改機商品以製造斷點。非法的Switch改機，可供遊玩盜版Switch遊戲，並直接下載至遊戲機內。

警方指出，經查扣盜版Switch遊戲多達上萬種，陳男違法經營時間達2年，並已售出850台違法商品，經權利人估算侵權市值逾1億元。全案警詢後，依違反著作權法罪嫌，將陳男移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140318