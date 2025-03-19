台中母女逛誠品480遭誤報偷竊 4警員申誡處分

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市第六分警分局員警處理誠品480商場誤報竊盜案，未經查明事實，即將魏姓女子等3人帶回派出所，違反刑案處理規定，帶班及所內處理警員申誡2次、2名協勤警員申誡1次處分。

台中市魏姓母女3人日前到誠品480商場逛街，卻遭烏龍指控涉及偷竊案件，遭5名警員帶回派出所。警察局調查後懲處結果今天出爐。

警察局長李文章在市議會接受媒體聯訪表示，經駐區督察調查，員警到場處理竊盜案件，未經查明事實，就將母女3人帶回派出所，違反處理刑案相關規定，帶班警員申誡2次、2名協勤員警申誡1次處分。

另外，所內處理警員未立即開立受（處）理案件證明單，予以申誡2次。

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李文章提到，2名實習生因爲是見習，不會懲處，另外派出所的所長、副所長的考監責任，將進一步調查釐清。

台中市魏姓女子帶著2名就讀國小的女兒到七期「誠品480」逛街，卻遭館內林姓保全報警指控涉及偷竊，並由5名警員帶她們返回派出所，女兒疑因驚嚇在派出所內大哭，事後發現是烏龍報案；魏女寫了一封給市長盧秀燕的信，盼主持公道。盧秀燕代員警向母女致歉，李文章也為此道歉。（編輯：郭諭儒）1140319