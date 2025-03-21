假律師詐騙接案勾結市府員工與警察 中檢起訴9人

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）張姓男子假冒律師身份，除在律師事務所擔任法務顧問，對外招攬訴訟，又勾結市府蔡姓約聘人員及警員，非法取得多筆資料，中檢今天依照詐騙、洩密等罪，起訴張、蔡等9人。

台中地檢署今天發布新聞稿，36歲張姓男子未具律師資格，卻在民國111年間，在台中市西屯區一家法律事務所擔任法務顧問，除對外招攬訴訟業務，還聘請3名法務助理，更在律師事務所網站刊登自己具備法學博士的虛偽消息，網購國內知名大學法學博士學位證書。

檢警在調查過程中發現，張男透過在台中市政府經發局擔任約聘僱人員的大學同學蔡姓男子，非法查詢並洩漏數10筆公司登記、董監事個人資料，蔡男獲得張男給予不法利益金額。

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此外，張男藉由參與警友團體結識時任台中市政府警察局1名陳姓副所長、楊姓警員的機會，請託2人用警用小電腦M-POLICE線上整合查詢系統，非法查詢並洩露多筆個人資料、車籍資料，作為私用。

檢警發動4波搜索行動、搜索10處所，扣押張男偽造的法學博士學位證書等證物，向法院聲請羈押禁見張男、蔡男獲准。檢方依涉犯貪污治罪條例、個人資料保護法、律師法之無律師證書，意圖營利辦理訴訟事件，以及刑法的詐欺取財、洩漏國防以外秘密、偽造文書等罪嫌，對張男等9人提起公訴。（編輯：謝雅竹）1140321