台中清水大樓坍塌 10戶所有權人合計開罰60萬元

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中清水區一處近50年大樓，5、6樓22日塌陷，台中市都發局展開塌陷物清除作業。都發局今天表示，開罰5、6樓，共10戶所有權人，每戶開罰新台幣6萬元，合計60萬元。

清水區中興街這處大樓22日凌晨近2時5、6樓坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內住戶，警方已封鎖現場與周邊道路，台中市政府都市發展局23日展開塌陷物清除作業。

都發局說明，現場採長臂抓斗式機具進行抓斗破壞，同時清理營建混凝土物，優先清除堆積物，再清除新塌陷物，以免增加載重；清除過程也加派水車灑水，減少施工粉塵，維護現場安全及環境，清除作業預計每天上午9時至下午5時執行，預估3個工作天清除完成。

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台中市都發局長李正偉向中央社記者表示，塌陷區各幢的5、6樓，各樓層均各有5戶，合計10戶，每戶各開罰6萬元，故每層樓開罰30萬元，合計開罰60萬元。預定今天可完成危險塌陷掉落物的清除。

李正偉指出，有關，危險塌陷掉落物的清除經費支出，初估將近約70至100萬元，後續核實核計，將依規納入後續求償。（編輯：郭諭儒）1140325