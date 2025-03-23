台中清水區大樓部分倒塌 市府清除塌陷物估3天完成

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中清水區一處近50年大樓，5、6樓昨天塌陷，台中市都發局今天展開塌陷物清除作業，盼降低樓板載重危險，預計3天內完成；至於建物違反「建築法」部分，將依規查處。

清水區中興街這處大樓昨天凌晨近2時5、6樓坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內住戶，警方已封鎖現場與周邊道路，台中市政府都市發展局今天到場，展開塌陷物清除作業。

都發局長李正偉接受媒體聯訪指出，中興街沿路已擴大警戒封鎖，確保周圍住戶安全；至於清除作業須借用鄰地，經民政局、區公所、里長等協助溝通，已取得地主同意，待後續完成清除將恢復原狀，感謝民眾配合。

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李正偉說明，目前現場採長臂抓斗式機具進行抓斗破壞，同時清理營建混凝土物，優先清除堆積物，再清除新塌陷物，以免增加載重；同時清除過程也加派水車灑水，減少施工粉塵，維護現場安全及環境，清除作業預計每天上午9時至下午5時執行，預估3個工作天清除完成。

對於這起意外事件違反建築法「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全」部分，李正偉強調，由於此棟建物產權複雜，須進一步釐清，目前先以建物安全維護為首要，後續再依規查處。（編輯：陳仁華）1140323