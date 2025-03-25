台南預拌混凝土車翻落匝道變形 駕駛送醫不治

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）1輛預拌混凝土車今天下午行經台南市北門區台84線快速公路北門交流道，疑似過彎不慎翻落數公尺下的台61線匝道受創嚴重，男性駕駛經消防人員搶救脫困，送醫仍宣告不治。

台南市政府消防局下午1時3分接獲報案，台84線北門交流道接台61線匝道有預拌混凝土車翻覆，隨即調派3部各式車輛、7名人員前往救援，抵達後發現1輛預拌混凝土車疑過彎不慎翻覆，車輛受創嚴重變形，1名男性駕駛受困，意識不清。

消防人員約15分鐘後協助傷者脫困，初步檢傷為OHCA（到院前心肺功能喪失），由救護車送往佳里奇美醫院，搶救後仍宣告不治。

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警方初步調查發現，年約70歲陳男駕駛混凝土車行經台84線西向，準備由交流道南下接台61線時，疑似過彎不慎擦撞護欄後，翻落到數公尺下的台61線匝道處，車頂落地導致車輛嚴重受創變形，過程中還擦撞1輛路過的油罐車車尾處。

警方指出，事故發生後，暫時封閉台61線南向北門交流道匝道，進行路面遺留混凝土清理，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。（編輯：李淑華）1140325