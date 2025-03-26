九州博弈涉洗錢案 陳政谷林明佐交保撤銷發回更裁

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中地方法院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，陸續裁定總裁陳政谷及涉洩密的刑事局前警政監林明佐交保。經中檢提起抗告，台中高分院今天裁定撤銷具保，發回台中地院更裁。

台灣高等法院台中分院今天透過文字稿表示，陳政谷、林明佐准予具保停止羈押部分，經中檢提起抗告，合議庭審理後撤銷，已發回台中地院更裁。

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中檢查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案民國113年檢方偵結起訴陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院17日裁定陳政谷以新台幣2億元交保，陳政谷於18日離開看守所。另外，台中地院18日裁定林明佐以1200萬元交保，他於21日完成具保後，搭復康巴士離開看守所。（編輯：郭諭儒）1140326