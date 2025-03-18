九州總裁陳政谷遭控賭博洗錢 2億元交保出看守所

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台灣台中地方法院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，遭指控涉案的九州總裁陳政谷昨天被裁定以新台幣2億元交保，家屬今天到法院辦理具保，陳政谷接近中午已離開看守所。

陳政谷家屬上午在律師陪同下，帶著裝有現金的行李箱到中院辦具保手續，家屬面對媒體詢問始終不發一語；台灣台中地方檢察署表示，待收到中院裁定書後，研議是否提抗告。

陳政谷約上午11時30分步出看守所，面對在場媒體詢問對檢方起訴有什麼回應等問題時說，辛苦了、對法院有信心，接著搭車離開。

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中檢查出位於台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市政府警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案民國113年檢方偵結起訴陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等於檢方偵辦期間遭收押，案經陳政谷多次聲請停止羈押具保，中院昨天裁定陳政谷以2億元交保，限制出海出境8月，不得接觸同案被告、證人。（編輯：李明宗）1140318