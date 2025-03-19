九州博弈案總裁與涉案前警政監獲交保 中檢抗告

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中地方法院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，陸續裁定總裁陳政谷及遭控洩密的刑事局前警政監林明佐交保。中檢今天表示，2名被告未以科技設備監控防逃，依法提起抗告。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方提起公訴移審台中地院接續羈押的被告陳政谷、林明佐等2人，日前由院方裁定2人具保停止羈押。

檢方指出，經檢察官審酌裁定理由，裁定意旨認定被告2人所涉違反組織犯罪防制條例等重罪嫌疑重大，且有羈押原因，但所述無羈押必要的說明，及未命被告接受適當的科技監控設備是否足以防免逃亡，有相關疑義。

檢方表示，為確保案件後續審判及執行程序順利進行，已依法提起抗告，請求抗告法院依法審慎認定。

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中檢查出位於台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案民國113年檢方偵結起訴陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院17日裁定陳政谷以新台幣2億元交保，陳政谷已於18日離開看守所。台中地院18日裁定林明佐以1200萬元交保，但至今無人出面具保，若未能在21日下午4時前具保，將延長羈押2個月。（編輯：黃名璽）1140319