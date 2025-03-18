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前警政監林明佐涉洩密羈押 法院裁定1200萬交保

2025/3/18 19:27（3/18 19:43 更新）
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台灣台中地方法院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，台中地院18日裁定，遭控洩密的刑事局前警政監林明佐（輪椅者）以新台幣1200萬元交保，須於21日前辦理具保。（中央社檔案照片）
台灣台中地方法院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，台中地院18日裁定，遭控洩密的刑事局前警政監林明佐（輪椅者）以新台幣1200萬元交保，須於21日前辦理具保。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中地方法院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，九州總裁陳政谷今天交保後，院方今天再裁定，遭控洩密的刑事局前警政監林明佐以新台幣1200萬元交保，須於21日前辦理具保。

台灣台中地方法院發布新聞稿表示，合議庭今天裁定，林明佐在提出1200萬元保證金後，准予停止羈押，並限制出境出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸，若未能於21日下午4時前具保，將延長羈押2個月。

合議庭認為，林明佐從案件偵查中執行羈押至今，院方已對多名被告陸續進行準備程序，就答辯方向已有釐清，且林明佐與其他被告串證的可能性非高。

合議庭審酌，林明佐因罹疾病，於羈押期間就醫並接受手術治療，確有現罹疾病而需密集定期至醫療院所治療，林明佐如能提出保證金等，以確保案件後續審判及執行程序進行，而無羈押必要。

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中檢查出位於台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案民國113年檢方偵結起訴陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等在檢方偵辦期間遭收押，其中陳政谷今天以2億元交保，並在接近中午離開看守所。（編輯：張雅淨）1140318

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