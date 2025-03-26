九州案陳政谷林明佐交保更裁 法院增電子腳環監控

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中地院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，陸續裁定總裁陳政谷及涉洩密的刑事局前警政監林明佐交保。經檢方抗告，台中高分院今天發回更裁，中院晚間裁定2人增加電子腳環監控。

台中地方法院今天下午4時召開羈押庭審理，陳政谷與林明佐陸續出庭。合議庭於晚間近7時裁定，陳政谷維持以新台幣2億元具保，限制出境出海8個月，每週一、三、六至轄區派出所報到，並施以電子腳環、居家記錄器監控8個月。

林明佐部分，維持以1200萬元具保，限制出境出海8個月，每週三、六至轄區派出所報到，並施以電子腳環、居家記錄器監控8個月。皆可抗告。

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台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。全案於民國113年檢方偵結起訴陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院17、18日分別裁定陳政谷與林明佐各以2億元、1200萬元交保。案經台中地檢署提起抗告，台灣高等法院台中分院今天發回更裁。（編輯：李錫璋）1140326