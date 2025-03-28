新北男持刀刺死前房客 判刑17年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）新北市葉姓男子不滿被陳姓前房客辱罵，涉嫌持水果刀刺死陳姓男子，一、二審都依殺人罪判處有期徒刑17年，日前最高法院駁回上訴定讞。

全案緣於葉姓男子在新北市五股區凌雲路經營工廠，曾向葉姓男子分租廠房但已退租的陳姓男子民國112年5月13日進入廠房，葉姓男子不滿遭陳姓男子辱罵，持水果刀刺殺陳姓男子致死。

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一審台灣新北地方法院國民法官庭依殺人罪判處葉姓男子有期徒刑17年，經上訴台灣高等法院審理時認為，經一審國民法官庭審理及調查證據，認定葉姓男子犯罪手段是先持刀刺入陳姓男子胸部，拔出後又往臉部刺入，明確有殺人故意，事證明確。

二審指葉姓男子上訴否認持刀刺陳姓男子臉部，及主張沒殺人犯意，都不可採；檢察官上訴請求從重量刑部分，考量原審量刑妥適，並無不當，駁回兩造上訴，維持原判。案經上訴，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：李明宗）1140328